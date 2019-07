Magazine Arquitetura, urbanismo e cartografia pautam o trabalho de artista goiano de 22 anos Um dos artistas mais promissores da nova geração das artes de Goiás, Talles Lopes coleciona passagens por grandes espaços culturais espalhados pelo País

Nem tudo é o que parece nas obras do artista visual Talles Lopes. Mapas podem ter significados distorcidos, linhas e fronteiras se transformam em fabulações e o concreto de uma construção pode parar em uma sala de museu. Há uma íntima relação entre arquitetura, urbanismo e artes visuais no trabalho pictórico do anapolino que, aos 22 anos, é um dos artistas mais pr...