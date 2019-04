Magazine Arquiteto goiano transforma paisagens conhecidas por meio de colagens digitais Interferências podem ser vistas no Instagram do artista gráfico, que recentemente teve o trabalho divulgado no ArchDaily, um dos mais respeitados sites de arquitetura do País

A Catedral de Brasília é, na verdade, o corpo esguio de uma bailarina. O Estádio Mané Garrincha, a estrutura de um carrossel. Num piscar de olhos, a London Eye, roda-gigante com status de cartão-postal de Londres, transforma-se no aro de uma bicicleta. E as curvas da capela Bosjes Chapel, na África do Sul, fazem as vezes da saia esvoaçante de Marilyn Monroe. A mági...