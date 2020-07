Magazine Arquiteto de olhar cuidadoso e letrista meticuloso, Tavinho Daher deixa legado duplo Otávio Monteiro Daher morreu aos 73 anos no final da noite de quinta-feira após dias de internação em decorrência de problemas renais

Otávio Monteiro Daher passou pela vida cultural goiana como Tavinho Daher. O diminutivo carinhoso dado pelos amigos está longe de traduzir a grandiosidade do seu legado. Arquiteto de olhar cuidadoso com a preservação do patrimônio histórico de sua terra natal, a cidade de Goiás, tornou-se ainda mais reverenciado pelo letrista meticuloso e elegante que se revelou ...