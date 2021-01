Magazine Aromaterapia ajuda na recuperação de pacientes que perderam o olfato com a Covid-19 Perda de olfato persiste em grande parte dos pacientes que foram infectados pelo coronavírus

No final de outubro do ano passado, a professora Isabela Crispim de Faria, de 25 anos, teve contato com uma amiga que estava com Covid-19. Alguns dias depois, sintomas que ela sentia sempre com gripe começaram a aparecer: indisposição, dor no corpo e atrás dos olhos. Fez um teste e o resultado: negativo. Com a conclusão de que o que tinha era uma gripe forte, ...