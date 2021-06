Magazine Arnold Vosloo comemora 59 anos de idade nesta quarta-feira (16) O ator ficou conhecido ao interpretar Imhotep na franquia A Múmia (1999), papel que repetiu dois anos depois com O Retorno da Múmia

Ele nasceu na África do Sul, mas naturalizou-se cidadão norte-americano em 1988. Nesta quarta-feira, o ator Arnold Vosloo comemora seus 59 anos de idade. Filhos de pais atores, começou a atuar ainda na escola. Ficou conhecido do grande público ao interpretar Imhotep na franquia A Múmia (1999), papel que repetiu dois anos depois com O Retorno da Múmia. Outro per...