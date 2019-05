Magazine Arnold Schwarzenegger é agredido durante evento na África do Sul; assista Ator levou um chute nas costas enquanto fazia selfie com fãs

Arnold Schwarzenegger, de 71 anos, foi atingido pelas costas, literalmente, em um evento na África do Sul no sábado passado, dia 18. O ator levou um chute enquanto fazia selfie com fãs em um ginásio de esportes. Ver essa foto no Instagram &nb...