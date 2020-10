Magazine Armas em Jogo chega nesta quinta-feira (8) aos cinemas Daniel Radcliffe, hoje com 31 anos, volta aos cinemas com uma comédia de ação que tem classificação indicativa de 18 anos

Esqueça o bruxinho de Harry Potter. Daniel Radcliffe, hoje com 31 anos e exibindo um corpo bem bombado, já há um bom tempo passou a fazer filmes para adultos. Ele, que até esta quarta-feira estava em cartaz no suspense biográfico Fuga de Pretória, agora volta aos cinemas com Armas em Jogo, uma comédia de ação que tem classificação indicativa de 18 anos.Coprodu...