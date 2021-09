Magazine Armando Babaioff xinga ex-advogado da família Bolsonaro Depois das ofensas, Babaioff diz que foi perseguido pelo advogado

O ator Armando Babaioff, 40, no ar na reprise da novela "Ti Ti Ti" (Globo), xingou o ex- advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, em São Paulo, nesta terça-feira (7). Ele não compartilhou nenhum vídeo da situação nas redes sociais. Babaioff compartilhou no Twitter que estava indo almoçar quando viu Wassef tomando um café e não resistiu em xingar o advoga...