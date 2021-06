Magazine Arete Salles comemora 79 anos de idade nesta quinta-feira (17) Pernambucana arretada, a atriz iniciou no mundo artístico aos 15 anos

Arete Salles, que comemora seus 79 anos de idade nesta quinta-feira, é pernambucana de Paudalho. O trabalho no mundo artístico teve início quando ela tinha 15 anos – foi locutora na Rádio Jornal do Commercio, no Recife. Em 1963, fez sua estreia na telona, no drama Terra sem Deus. Na TV e no cinema, destaca-se por papéis cômicos – entre os destaques, a personagem Copé...