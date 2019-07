Magazine Aragarças tem programação para a família

Instalado na Fazenda Água Santa, a 23 km da entrada de Aragarças, o Complexo Thermas Água Santa mescla lazer e misticismo, aventura e conforto. Voltado para o ecoturismo, fica às margens do Rio Araguaia, com 2,5 km de praia charmosa. Há também uma prainha exclusiva, de areia fina e branca. Com vegetação nativa e preservada, é uma região de forte potencial aquífero com...