Magazine Arábia Saudita abre visto on-line para 49 países; Brasil está fora Governo saudita apresentou visto de entrada turística no país pela primeira vez e disse querer promover atrativos históricos e naturais; ideia é reduzir a dependência do reino em relação ao petróleo

E então, quem quer visitar a Arábia Saudita? O governo do país está prestes a descobrir. Suas autoridades afirmaram recentemente que abririam suas fronteiras para o turismo internacional, anunciando um programa de visto online para cidadãos de 49 países, com a intenção de diversificar a economia do reino e reduzir sua dependência em relação ao petróleo. O Brasil não e...