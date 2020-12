Magazine “Aquilo foi algo surreal”

Apesar do novo momento na carreira, Michel Teló tem consciência que repetir o mesmo sucesso do hit mundial Ai Se Eu Te Pego, de 2011, é algo que ele não espera. “Sempre tive em mente que seria muito difícil manter uma música cantada em português tocando no mundo todo. Eu queria surfar aquela onda gigante que estava acontecendo na minha vida o máximo que podia e surfei ela...