Magazine Aquário Gigante destaca o fantástico mundo marinho

O fundo do mar é tema da atração Aquário Gigante instalada até dia 28 no Passeio das Águas Shopping. O ambiente tem formato de coral gigante colorido, com animais hiper-realistas com até 3,5 metros, reproduzindo a sensação de mergulhar em uma caverna subaquática por meio de projeções em alta definição. No primeiro ponto da exposição, na área central do centro de compra...