Mais um final de semana de quarentena chegou e, com ele, para passar o tempo, nada melhor do que aproveitar a programação dos canais por assinatura. É verdade que, para quem não é assinante do Telecine e da HBO, por um tempo os eles estavam abertos e era possível desfrutar os filmes em exibição. Contudo, esta semana as operadoras já fecharam os sinais. Para quem tem assinatura, o final de semana promete ser de muita aventura. Confira algumas dicas.