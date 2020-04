Com o início da pandemia com o novo coronavírus, a maioria dos canais por assinatura decidiu abrir seus sinais para que qualquer um possa assistir a sua programação. Com isso, canais como Telecine e HBO, por exemplo, que têm a exibição de filmes de todos os gêneros como carro-chefe, passaram a ser acessíveis. E, neste final de semana, a programação está recheada de bons longas, inclusive alguns premiados. Confira algumas sugestões.