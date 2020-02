Alessandra Negrini tornou-se alvo e foi cancelada nas redes sociais por um grupo social. O grande questionamento é que ela teria se apropriado da identidade indígena. “A artista realmente apoia a causa dos índios. No entanto, é preciso entender qual o verdadeiro sentido de usar uma fantasia que sugere a representação de grupos historicamente discriminados. Quando você usa esse tipo de adereço, tem o bônus de ser índia no carnaval, mas não tem o ônus de ser atacada o tempo todo pela sociedade brasileira”, avalia a historiadora Janira Sodré.

A especialista lembra que o estranhamento no caso de Alessandra é porque durante muito tempo esse debate foi naturalizado e com a internet ganhou voz. ”O problema do carnaval não é a pessoa se vestir de mulher, mas, sim, de fazer um arremedo caricato e isso passou a incomodar o outro. Esse desconforto pode significar que estamos vivendo uma revolução. Que ótimo que a folia carnavalesca, que sempre foi um terreno baldio das nossas esquizofrenias sociais, e que bom que está levantando essas reflexões”, complementa Janira.