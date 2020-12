Magazine Apresentadora da Globo News Maria Beltrão estreia na literatura com diário escrito durante pandemia Apesar do contexto atual, a obra vai muito além da descrição das dores e angústias provocadas pelo coronavírus. O clima é leve. Rotina, reflexões, lembranças e a relação da jornalista com a fé

Ao receber os primeiros exemplares impressos do livro O Amor Não se Isola, que marca sua estreia na literatura, a jornalista Maria Beltrão sentiu um frio na barriga. “Foi quando me dei conta de que teria de dar de presente o livro para meus amigos escritores. Fiquei com certo pudor ao pensar na comparação. Ainda não me considero uma escritora”, contou, aos riso...