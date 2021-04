Magazine Apresentador insinua que Harry e Meghan são culpados pela morte de príncipe Philip Após a entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle, membros do alto escalão da família real britânica se reuniram para discutir a crise provocada

Brian Kilmeade, apresentador do programa Fox and Friends, do Fox News Channel, insinuou publicamente que Meghan Markle e o príncipe Harry podem ser culpados pela morte do Príncipe Philip aos 99 anos, marido da rainha Elizabeth 2ª, anunciada nesta sexta-feira (9). Segundo o apresentador, a entrevista que o casal concedeu à Oprah Winfrey, 67, teria agravado o esta...