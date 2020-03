O apresentador piauiense da Rede Globo, Marcelo Magno, diagnosticado com o novo coronavírus na última quinta-feira (19), está consciente, interagindo e respirando sem a ajuda de aparelhos. O jornalista, que faz parte do rodízio de apresentação do Jornal Nacional (JN), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Teresina desde o último dia 12.

O boletim médico divulgado nesta segunda-feira informou que Marcelo Magno apresentou melhoras em seu quadro clínico. Ele continua em vigilância respiratória e os sinais vitais estão dentro da normalidade.

Marcelo Magno testou positivo para Covid-19 após fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, no dia 7 de março, para apresentar o JN. Na volta para Teresina, o âncora ficou aproximadamente nove horas em um aeroporto de São Paulo.

Ao chegar na capital piauiense, Marcelo sentiu uma forte gripe, que posteriormente evoluiu para uma pneumonia. O apresentador, então, foi transferido para a UTI em estado grave.

Suspensão do rodízio

Antes mesmo da confirmação do teste de Marcelo Magno para o coronavírus, a Rede Globo optou pela suspensão provisória do rodízio de apresentação do Jornal Nacional, aos sábados, por jornalistas das filiais da emissora. A decisão foi tomada no dia 14, justamente para evitar o avanço da doença no Brasil.