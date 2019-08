Magazine Apresentador da TV Anhanguera aparece no quadro 'Isso a Globo Não Mostra'; veja o vídeo Fábio Castro apareceu em uma cena com a jornalista Leilane Neubarth, âncora do 'Jornal GloboNews - Edição das 18h'

O quadro de humor do Fantástico, 'Isso a Globo Não Mostra', foi ao ar neste domingo (18), com uma participação especial para o público de Goiás. O apresentador Fábio Castro, da TV Anhanguera, protagonizou uma das cenas, mesmo sem falar nada. Em um determinado momento do 'Jornal GloboNews - Edição das 18h', a âncora Leilane Neubarth chama o jornalista, que já apa...