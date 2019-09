Magazine Apresentação do pianista João Carlos Martins é destaque na semana

Os goianienses terão uma oportunidade ímpar: ver e ouvir o pianista e maestro João Carlos Martins, convidado hoje da abertura do projeto Papo com Conteúdo, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Prestes a completar 80 anos, João Carlos é um dos mais importantes músicos do País e fala em Goiânia sobre sua trajetória. Já os fãs de humor têm enc...