Magazine Aprendiz de raizeira

Cobrir a cabeça do sol de agosto com chapéu de palha para desbravar os caminhos da roça em busca de plantas do Cerrado é rotina para a aprendiz de raizeira Thais Memo, de 31 anos. Alicerçada pelos saberes de dona Flor, uma das mestras mais atuantes da região da Chapada dos Veadeiros, Thais deixou Goiânia para trás há cinco anos para fazer uma imersão no município de Cavalc...