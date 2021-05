INGREDIENTES

1 repolho grande;

700 g de carne moída de primeira;

3 xícaras de arroz cru;

cebola picada;

alho picado;

pimenta picada;

caldo de carne em pó (ou legumes);

sal a gosto;

1 lata de pomarola;

mais ou menos 3 a 4 xícaras de água.

MODO DE PREPARO

1) Separe as folhas do repolho tirando a parte do meio (talo);

2) Coloque as folhas para cozinhar em água fervendo até que elas fiquem moles, reserve;

3) Em uma vasilha misture o arroz, a carne moída, a cebola, o alho, o caldo de carne e o sal;

4) Amasse bem até que todos os ingredientes estejam bem misturados;

5) Abra a folha em uma superfície e coloque a mistura de arroz e carne e enrole como se fosse um rocambole;

6) Coloque-os em uma panela um do lado do outro nunca em cima, misture a pomarola com a água e coloque sobre os charutos até que estejam cobertos.

FINALIZAÇÃO

Deixe cozinhar por mais ou menos 30 minutos sem mexer. Sirva ainda quente.