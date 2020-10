Magazine Aprenda a fazer biscoito de queijo Simples e genial. Quem não gosta de biscoito de queijo? É sempre válido lembra essa típica receita de vó. Confira esta sugestão:

INGREDIENTES 100 g de margarina 100 g farinha de trigo 100 g queijo ralado 1 gema Sal a gosto Água até dar o ponto MODO DE PREPARO 1) Coloque tudo em uma tigela, menos a água 2) Aperte bem com as mãos até que obtenha uma massa que dê para abrir com um rolo e modelar 3) Se necessário, adicione água aos...