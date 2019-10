Magazine Apps como o Spotify disponibiliza playlists direcionadas para cada exercício As listas foram criadas sob medida, com base em pesquisas de comportamento e segundo a quantidade de batidas por minutos

De olho em quem procura o beat perfeito, apps como o Spotify (serviço de música digital via streaming) disponibiliza playlists direcionadas, por exemplo, para treinos de crossfit, de força, corrida e cardio. Segundo a empresa, as listas foram criadas sob medida, com base em pesquisas de comportamento e segundo a quantidade de batidas por minutos.Na seleção Pegando Pesado, ...