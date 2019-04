Magazine Aplicativos de entrega de comida esconde armadilhas para quem tenta manter alimentação saudável

Uma pizza quatro queijos ou uma saladinha verde com atum? Um bolo de pote cremoso ou um suco verde geladinho? Com ou sem açúcar? A vida é realmente feita de escolhas. O ditado faz ainda mais sentido quando o assunto é manter uma alimentação balanceada e saudável. Fugir das tentações calóricas virou tarefa ainda mais complicada com a atual expansão de aplicativos de ...