O show internacional da cantora galesa Bonnie Tyler, que comemora os 50 anos de carreira, segue confirmado no dia 9 de maio, às 22h30, no Goiânia Arena, segundo os organizadores. Já a turnê da banda Dire Straits Legacy está dentro do prazo do decreto de emergência do governo – que se encerra no dia 27, mas o prazo pode ser prorrogado em caso de comprovada necessidade. O show será realizado no dia 28, a partir das 20 horas, no CEL da OAB, em Aparecida de Goiânia. A abertura será com os roqueiros do RPM. A organização do evento preferiu não se pronunciar sobre uma possível mudança de data.

Os shows da Pecuária de Goiânia, programada para 12 a 23 de maio, no Parque de Exposições Agropecuário, estão mantidos, segundo apurado pela reportagem com o escritório Workshow Produções Artísticas, responsável pelas atrações. Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Marília Mendonça são os grandes nomes da festa. Nos bastidores, os organizadores estão preocupados com os desdobramentos do coronavírus em Goiás. “Estamos desorientados”, falou uma fonte que não quis se identificar ao POPULAR.