Magazine Apesar de indefinição, governo estadual mantém Fica Itinerante

Mesmo sem a confirmação da realização do Fica 2019, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) está promovendo ao longo deste mês o projeto Fica Itinerante, que já existia em anos anteriores. Filmes que fizeram parte da mostra principal do projeto estão sendo exibidos gratuitamente em cidades ribeirinhas do Araguaia, como Aruanã e no distrito de Bandeirante (distri...