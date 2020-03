O show da turnê do cantor Nando Reis que passará por Goiânia no dia 20 de março segue confirmado no Centro de Convenções da PUC-Goiás, segundo os organizadores do evento. Nos últimos dias, vários eventos culturais foram cancelados ou adiados no Brasil por conta do surto de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. Em Goiânia, três casos foram confirmados na tarde desta quinta-feira (12).

“Até o momento não há previsão de cancelamento ou adiamento do show sem recomendação expressa dos governos. Caso se confirme o aumento de casos no Brasil, serão tomadas as medidas necessárias para garantir a segurança do público”, diz a nota enviada ao POPULAR pela assessoria de imprensa do evento.



Nando Reis traz para Goiânia a turnê Nando Reis recebe Arnaldo Antunes, que também está confirmada em Brasília no dia 21 de março. O governador do Distrito Federal decretou que shows e eventos esportivos que necessitam de licença do Poder Público e reúnam mais de 100 pessoas serão cancelados durante cinco dias.



Sem decisão

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa do Flamboyant Shopping, organizador do projeto Flamboyant In Concert, que informou que ainda não havia sido tomada uma decisão. O projeto tem abertura no dia 24 de março, com show de Martinho da Vila e com participação de Roberta Sá.



Os produtores do show de Roberto Carlos em Goiânia também confirmaram a apresentação do Rei no dia 19 de abril, no Goiânia Arena. A apresentação será também uma forma do artista comemorar o aniversário de 79 anos, celebrado no dia. "Estamos trabalhando normalmente, quem tem que posicionar é o Ministério da Saúde", ressalta um dos produtores do evento.