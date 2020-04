Magazine Aperte o play Tem de tudo! Confira algumas lives agendadas para hoje e amanhã

SEXTA-FEIRA, 17 Fresno: a banda dá início, às 20 horas, ao projeto Quarentemo, com uma live transmitida pelo canal do YouTube. Os próprios fãs escolherão o repertório. Workshow Live: artistas como Marília Mendonça, Léo Santana, Maiara e Maraísa e Zé Neto & Cristiano fazem rápidas apresentações no festival Workshow Live (@workshow), tr...