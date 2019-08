Magazine Aparecida de Goiânia recebe exposição de orquídeas e rosas do deserto Evento tem entrada gratuita e ocorre entre sexta (30) e domingo (01)

Com entrada franca, a 12ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto oferece mais de 10 mil espécimes e 250 variedades de plantas entre sexta-feira (30) e domingo (01), das 9h às 21h, na Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG). A expectativa para esta edição é que mais de 12 mil pessoas passem pelo local, sendo que as primeiras 400 pessoa...