Magazine Aparências enganam

Apesar da semelhança física com o cavaquinho, o ukulele tem características bem peculiares. Segundo a professora de música Denise Félix da Silva, as cordas, por exemplo, são feitas de tripa ou materiais sintéticos como o nylon, enquanto, no outro, são de aço. Já o violão tem seis cordas, podendo ser de aço ou nylon. A afinação padrão do instrumento havaiano é sol-dó-mi-l...