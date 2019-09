Magazine Apóstolo Arnaldo apresenta “Sessão de Descarrego” no Teatro da PUC

Após quase uma centena de apresentações por todo o Brasil, o personagem Apóstolo Arnaldo chega em Goiânia com o espetáculo Sessão de Descarrego. A apresentação será nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro da PUC. No espetáculo o Apóstolo Arnaldo satiriza, pastores corruptos e sessões de exorcismo que acontecem nos cultos de algumas igrejas. Sucesso no YouTube, Arnaldo T...