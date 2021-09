Magazine Após viralizar na internet, desafio do Roacutan é criticado por especialistas Dermatologistas alertam sobre os perigos do uso indevido do medicamento para afinar o nariz

É difícil saber ao certo como tudo começou. Mas, do dia para a noite, as redes sociais, em geral, e o TikTok, em especial, foram invadidos por vídeos do chamado “desafio do Roacutan”. Utilizando a hashtag #RoacutanChallenge, usuários exibem os efeitos do remédio na pele com acne. Até aí tudo bem. Roacutan é o nome comercial da isotretinoína, um potente fármaco...