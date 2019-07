Magazine Após vazamento, EA confirma novo Need for Speed na Gamescom 2019 Empresa também divulgou que um novo Plants vs Zombies chega ainda neste ano

Tem jogo novo de corrida pintando na área. Após a loja austríaca Gameware ter “denunciado” por meio de um vazamento que o novo Need for Speed, anunciado no começo do ano, teria como subtítulo “Heat” e chegaria ao Xbox One e ao PS4, a EA divulgou nesta quarta (31) que o jogo será oficialmente apresentado na Gamescom 2019, na Alemanha. A informação veio do CEO da empresa, A...