Magazine Após uma década de separação, Pussycat Dolls anuncia turnê "As estrelas se alinharam, e as Dolls estão se reunindo", disse a cantora Nicole Scherzinger ao programa de rádio Britain's Heart Breakfast

Após uma década de separação, o grupo Pussycat Dolls está de volta para uma turnê que se iniciará em Dublin, capital da Irlanda, no próximo ano. A informação foi dada pela própria banda nesta quinta-feira, 28. "As estrelas se alinharam, e as Dolls estão se reunindo", disse a cantora Nicole Scherzinger ao programa de rádio Britain's Heart Breakfast, em uma...