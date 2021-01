Magazine Após um duro 2020, o ano que começa ainda traz incertezas para o mercado editorial As livrarias físicas, muitas delas independentes, não têm condições financeiras para fazer frente às promoções que os grandes sites de vendas oferecem

A pandemia da Covid-19 trouxe desafios imensos para todos os segmentos em qualquer parte do mundo. No consumo de bens culturais, esse impacto foi especialmente dramático, com a necessidade de distanciamento social, a impossibilidade de realização de eventos e mesmo, durante alguns meses, de abertura do comércio não essencial. Esse quadro fez com que o mercado ...