Magazine Após três décadas do primeiro filme, Chucky está de volta aos cinemas Em nova versão de Brinquedo Assassino, filme resgata personagem clássico do terror com toques de tecnologia avançada e inteligência artificial

Não foram poucas as crianças que, no final dos anos 1980 e início dos 90, ficaram noites em claro maratonando as sequências do clássico de terror Brinquedo Assassino. Um hiato de 30 anos separa o filme de estreia, na época dirigido por Tom Holland, com a nova versão que entra em cartaz nesta quinta-feira (22) nos cinemas. Em três décadas, o comportamento de cria...