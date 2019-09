Magazine Após tentativa de censura, Bienal do Livro termina com saldo de 4 milhões de livros vendidos Segundo o balanço parcial divulgado pela feira, cerca de 600 mil pessoas foram para a Bienal entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro

Marcada pela tentativa da apreensão de livros com temática LGBT, a Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, terminou neste domingo (8) com um total de quatro milhões de exemplares vendidos e milhares de visitantes. Ontem (8), os pavilhões do Riocentro ficaram lotados e segundo o balanço parcial divulgado pela feira, cerca de 600 mil pessoas foram para a...