Magazine Após sucesso de Gusttavo Lima, dupla Jorge e Mateus anuncia que fará live A pedido dos fãs, cantores confirmaram show, mas ainda sem data prevista

Após o sucesso da live de Gusttavo Lima no último sábado (28), e o grande número de pedidos dos fãs pelas redes sociais, os cantores Jorge e Mateus confirmaram que também vão realizar um show ao vivo pela internet. A informação foi divulgada no Instagram oficial da dupla, mas ainda sem uma data prevista. “Post para avisar que vai ter live. Comente com a música...