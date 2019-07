Magazine Após show do Villa Mix, Gusttavo Lima é internado em Goiânia Artista deu entrada em uma unidade de saúde na tarde desta quarta-feira (3), mesmo dia em que se apresenta em Uruaçu

O cantor Gusttavo Lima foi internado na tarde desta quarta-feira (3) em um hospital de Goiânia. O artista sofre com uma forte gripe e infecção de garganta. O sertanejo, inclusive, relatou a situação no seu Instagram por meio do stories. A internação foi um procedimento escolhido para que Gusttavo pudesse receber medicação intravenosa. “Estou aqui no hospital tomand...