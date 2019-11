Magazine Após Sandy e Junior, KLB pode preparar turnê pelo Brasil Kiko, Leandro e Bruno fizeram sucesso no início dos anos 2000

Depois do sucesso da turnê ‘Nossa História’, com Sandy e Junior, os meninos do KLB podem estar preparando uma série de apresentações para lembrar os velhos tempos. A informação é de Bruno, integrante do trio. Durante entrevista ao programa Ritmo Brasil, na Rede TV!, o cantor deixou escapar a intenção de produzir a turnê. “É o sonho da minha mãe e do meu pai ...