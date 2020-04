O cantor sertanejo Gusttavo Lima anunciou na quarta-feira (15), em seu perfil no Twitter, que não fará mais lives (apresentações na internet). "Não farei Live pra ser censurado", escreveu ele.

Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma Live engessada e politicamente correta não tem graça. o bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei Live pra ser censurado. — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 16, 2020

A decisão aconteceu após a polêmica de sua última live no YouTube, onde ele foi criticado por ingerir grande quantidade de bebida alcoólica. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu representação ética contra o artista.

O marido de Andressa Suita informou que esses "shows" arrecadam alimentos e outros produtos que ajudam pessoas necessitadas, como o último que arrecadou toneladas de alimentos para famílias carentes de Aparecida de Goiânia.

Juntos, ajudamos muitas pessoas. Foram toneladas de alimentos e arredações... Fizemos nosso papel, Deus abençoe a todos !!! — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 16, 2020

Acho que não rola mais, enfim... nos encontramos em breve 🙏 RT @FisioA12: @gusttavo_lima Faz live 3 papai — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) April 16, 2020

O Conar, órgão que regulariza as propagandas no Brasil, entendeu que o sertanejo abusou das bebidas durante as transmissões e ainda não teria informado a faixa etária mínima para assistir a live.

Defesas

O cantor e a Ambev, que é a marca das bebidas consumidas nos vídeos, têm 20 dias para se manifestar. Em nota, o Conar disse que as lives devem seguir os princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento.

“A direção do Conar, ao acolher a denúncia dos consumidores, destacou o formato inovador da comunicação publicitária para o momento vivido pelo país, mas considerou que ela deve ser conciliada com os princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e sem fragilizar os cuidados para que não seja difundida ao crianças e adolescentes”, diz a nota.

A Ambev disse que, quando patrocina os artistas, envia um guia com as regras do Conar, mas reconheceu que algumas orientações não foram seguidas e, por isso, irá reforça-las.

A assessoria de Gusttavo Lima disse que o departamento jurídico está acompanhando o caso e irá se manifestar junto ao órgão dentro do prazo legal. Leia a nota:

Sobre a veiculação de que o cantor Gusttavo Lima está sendo processado pelo CONAR, a assessoria informa que o departamento jurídico já está acompanhando o caso, tratando-se, portanto, de uma citação de processo administrativo (representação ética – confidencial) em trâmite perante CONAR e não se trata de processo judicial.

A citação é para prestar esclarecimentos sobre as lives realizadas pelo artista.

Sendo assim, os esclarecimentos necessários serão prestados conforme determinado na referida citação.

Em razão da confidencialidade, citada na intimação do CONAR, o escritório BALADA EVENTOS não comentará o caso e manifestará perante o órgão no prazo legal.