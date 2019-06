A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult) afirmou por meio de nota encaminhada nesta sexta-feira (7) ao POPULAR, que já desbloquerou a captação de cerca de R$ 1,7 milhão em recursos junto à iniciativa privada, referente a editais em aberto da Lei Goyazes.

Na última quinta-feira (6), artistas e produtores culturais goianos se reuniram em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, em Goiânia, em uma manifestação em prol da Cultura no Estado de Goiás. O movimento, que repetirá o ato na próxima sexta-feira (7), a partir das 15 horas, reivindica que o governo cumpra com as leis que estabelecem políticas públicas para incentivo da Cultura, como a Lei Goyazes, que estaria paralisada.

Os organizadores do ato também apontam que alguns dos projetos aprovados pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás não receberam o recurso para suas execuções.

A atual gestão da secretaria alega que assumiu a pasta com R$ 58,8 milhões em dívidas. "É do conhecimento público a situação precária das contas públicas em função de dívidas em aberto deixadas por governos anteriores. A realidade da Cultura não foge a essa regra", diz a nota.

"São dívidas que vêm desde 2015 e cuja situação está sendo analisada dentro de um contexto mais amplo que envolve todas as contas atrasadas deixadas por governos anteriores. A atual gestão está se esforçando para resolver a situação. Exemplo disso foi que, recentemente, foi desbloqueada a captação de cerca de R$ 1,7 milhão de editais em aberto da Lei Goyazes", completa.

O posicionamento do órgão estadual diz ainda que as manifestações são legítimas e democrátucas e que respeita o direito de mobilização dos artistas e produtores culturais. Confira na íntegra.