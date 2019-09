Magazine Após polêmica com Crivella, HQ dos Vingadores com personagens gays esgota na Bienal do Livro A edição de 'HQ Vingadores - A Cruzada das Crianças', que mostra beijo gay, esgotou na manhã desta sexta, na Bienal, segundo os organizadores; escritores e editores comentam

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro diz que é um direito do consumidor solicitar a troca de um produto que ele comprou, e não gostou, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Essa foi a resposta dada, em comunicado, depois que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou recolher a HQ Vingadores - A Cruzada das Crianças, da Marvel C...