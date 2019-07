Magazine Após período de dedicação ao cinema, Seu Jorge retorna aos palcos e traz show Voz e Violão a Goiânia Os fãs goianos poderão matar a saudade do cantor nesta sexta-feira (12), a partir das 21h30, em apresentação no Centro de Convenções da PUC Goiás

Depois de um período de dedicação ao cinema, da turnê internacional em tributo ao David Bowie e da produção do novo disco em Los Angeles, Seu Jorge está de volta aos palcos brasileiros com o show Voz e Violão. Os fãs goianos poderão matar a saudade do cantor nesta sexta-feira (12), a partir das 21h30, em apresentação no Centro de Convenções da PUC Goiás. O art...