Magazine Após pedalar mais de 800 km, compositor chega a Goiânia para tentar mostrar música a Gusttavo Lima A viagem de Palmas a Goiânia durou oito dias; o músico teve apoio de sua banda

Após oito dias de muitas pedaladas, algumas dificuldades, mas com a determinação e esperança intactas, o compositor Helder Carvalho, de 37 anos, finalmente chegou a Goiânia (GO) após oito dias. Ele deixou a capital tocantinense, onde reside, no último dia 20, e chegou na manhã deste sábado, 28, estando mais perto de realizar o objetivo de apresentar sua composição “O P...