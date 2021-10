A atriz e modelo Aline Campos, 33, que antes usava o nome Aline Riscado, anunciou nesta terça-feira (26) o fim de sua parceria com a marcar de cerveja Itaipava, após oito anos.

"Vivo o momento de maior transformação da minha vida", afirmou ela em comunicado à imprensa.

"Tudo está fluindo de acordo com os novos planos divinos para esse meu novo ciclo. Sou muito grata à Itaipava por essa parceria duradoura e de tanto sucesso. Acredito que é preciso abrir mão e desapegar do antigo para o novo chegar, então, me despeço da marca como a Verão."

Em suas redes sociais, Aline postou o comercial da marca que encerra a parceria. "Com a sensação de dever cumprido, a Verão se despede para abrir espaço para todos os verões", afirma ela. "É o fim de um lindo ciclo em que passei por verões maravilhosos".

Segundo o jornal Extra, essas mudanças fazem parte de uma novidade ainda maior na vida da atriz e modelo. De acordo com a publicação, ela estará em uma das futuras novelas das 21h da Globo, "Olho por Olho", que deve estrear no segundo semestre de 2022.

Aline, que ficou conhecida como bailarina do Domingão do Faustão (Globo), ganhou popularidade com o nome artístico Riscado e com o apelido de Verão, como era chamada nos comerciais da Itaipava. Há duas semanas ela também mudou os cabelos, agora mais curtos, como parte dessas mudanças.

Na ocasião, ela disse que as novidades eram fruto de seu amadurecimento pessoal. "Estou cada vez mais conectada com o mais sutil, e minha essência cada vez mais se sobrepõe ao ego, que tanto nos ilude e sabota", afirmou. "Uma das transformações que sinto dentro de mim que já aconteceu, é a reconexão com minhas raízes, em todos os sentidos! Assumir quem realmente sou, em todos os aspectos!"