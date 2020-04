A influenciadora Gabriela Pugliesi perdeu patrocinadores e mais de 150 mil seguidores após se envolver em mais uma polêmica ao reunir amigos e fazer uma festa durante a quarentena neste fim de semana. A influencer mostrou nas suas redes sociais os mais de 10 convidados que recebeu e acabou causando grande repercussão.

Após o ocorrido a influencer se desculpou por meio de vídeo no Instagram: "Só estou fazendo esse vídeo para pedir desculpas, do fundo do meu coração. Ontem juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, bebeu, eu postei, falei besteira, enfim, estou extremamente arrependida. Fui irresponsável e imatura, to mal comigo mesma. E mais uma vez queria pedir desculpas", disse.

Pugliesi chegou a ser diagnosticada com o novo coronavírus (Covid-19) depois de participar do casamento da irmã em 7 de março, no sul da Bahia e teve de ficar em isolamento social. Agora já está recuperada.