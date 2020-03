Magazine Após enfrentar problemas com a Ancine, filme com Bruna Marquezine chega aos cinemas Vou Nadar até Você, do fotógrafo Klaus Mitteldorf, chega nesta quinta-feira ao Cinemark Flamboyant, dentro do Projeta às Sete

Exibido no último Festival de Gramado, o longa-metragem de estreia do fotógrafo Klaus Mitteldorf, Vou Nadar até Você, que tem a atriz Bruna Marquezine como protagonista, chega nesta quinta-feira ao Cinemark Flamboyant, dentro do Projeta às Sete. O filme chega à telona com um certo atraso (estava previsto para outubro) por conta de transtornos enfrentados pela prod...